MHP’den su ve ulaşım zammına tepkı geldı

İZMİR
'DE su ve ulaşıma yapılan yüzde 5 oranındaki zamlara, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş
'tan tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin yaptığı zamları sert bir dille eleştiren İl Başkanı Karataş, "Türkiye'nin birçok şehrin de suda indirim kararları aldı. Bazı şehirlerde belediye başkanları yasalar müsaade etse suyu bedavaya veririz açıklamaları yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam politikasını anlamak mümkün değil. İzmir'de 2008 yılında ortaya çıkan arsenik krizinden dolayı insanlar, şehir suyunu korkudan içemez hale geldi. Her haneye içme suyuyla ilgili damacana ve su filtreleme ve arıtma cihazları masrafları külfeti var. Bu yetmiyormuş gibi birde temizlik amaçlı kullandıkları su, Türkiye'nin en pahalı suyu olunca bu iş eziyete dönüşüyor. Toplu ulaşımdaki zam ise iş bilmezliğin, beceriksizliğin ilanıdır. Bunu da 'fiyat ayarlaması' olarak açıklanması İzmirlilerin aklıyla alay edilmesinden başka bir şey değildir" dedi. Zamların geri çekilmesini beklediklerine belirten Karataş, "Belediyelerin temel hizmetlerinin, su ve ulaşım gibi acil ihtiyaçlarının para kazanma bütçe açığı ve borç kapatma aracı olarak kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.