Rahatsızlanan işçiler hastanelere akın etti

İZMIR'IN Aliağa İlçesi'nde bir sanayi tesisinin şantiyesinde çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından işhal ve kusma şikayeti ile hastanelere başvurdu. Gün ierisinde rahatsızlanan işçilerin sayısı giderek arttı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 2 bin 100'e yakın işçi hastanelere kaldırıldı. Olaya hasasiyetle yaklaştıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Yaklaşık bin 300 işçiye serum verildi, büyük çoğunluğu da taburcu edildi. Tansiyon problemi olan bazı işçilerimiz ise müşahede altında tutuluyorlar. Zehirlenmenin neden kaynaklandığı laboratuvar testlerinin ardından netlik kazanacak. Şu anda hayati tehlikesi bulunan bir işçimiz çok şükür ki yok" dedi. Öte yandan, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. MANISA'DA104 KIŞI
Öte yandan Manisa
'nın Şehzadeler İlçesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında da yedikleri yemekten etkilendiği öne sürülen bazı işçilerde, ishal ve karın ağrısı şikayeti görüldü. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada 92 işçi ambulanslarla, 12 işçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.