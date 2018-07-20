Yücesoy Alaçatı’da

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YÜCESOY Mühendislik, Alaçatı'daki kesme taş mimarisiyle dikkat çeken satış ofisinde Kuzeyşehir, İdeal Ofis, Studio City, Santrall, Konsept, Statü ve Metrofis projelerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Özelikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilcilerin projelere ilgi gösterdiğini ifade eden Yücesoy Mühendislik Kuzeyşehir Projesi Satış Yöneticisi Merve Şahin, maket, katalog ve ekranlar aracılığıyla tanıttıkları ofis ve konut projelerinin beğenildiğini dile getirdi. Projelerin hem fiyat hem de kalite olarak tercih edildiğini belirten Şahin, sanayi bölgeleri, üniversiteler, ticaret merkezleri gibi önemli lokasyonlara yakın bölgelerdeki konut ihtiyacına cevap verdiklerini, böylelikle yatırımcıların da önemli kazanç sağladığını belirtti. Yücesoy Mühendislik'in yıllardır edindiği marka bilinirliği ve güven nedeniyle kendini ispatladığını belirten Şahin, "Doğru yerde, doğru proje felsefesiyle çalışıyoruz. Gerek proje kalitesi, gerekse sunduğumuz fiyat avantajıyla birlikte aranılan marka konumundayız. Farklı yerlerde, tiplerde ve farklı fiyat aralıklarında yaptığımız projelerimizi müşterilerimize sunuyoruz" dedi.