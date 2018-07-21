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’da imza şova devam

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Altay’da imza şova devam
SPOR Toto 1. Lig 2018- 2019 sezonu hazırlıklarını Afyon'da sürdüren , bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki stoper Erman Bulucu, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın katılımıyla kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Öte yandan siyahbeyazlılar, Gazişehir 'te forma giyen Özgür Özkaya'yı kadrosuna dahil etti.
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Altay’da imza şova devam
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