Altay’da imza şova devam

SPOR Toto 1. Lig 2018- 2019 sezonu hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Altay
, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki stoper Erman Bulucu, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın katılımıyla kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Öte yandan siyahbeyazlılar, Gazişehir Gaziantep
'te forma giyen Özgür Özkaya'yı kadrosuna dahil etti.