ESHOT’tan bürokrat çocuklarna ballı iş

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Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluslarında görev alabilmek için milyonlarca kisi, girdikleri KPSS sınavlarından ter dökerken Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin ulasım sirketi ESHOT Genel Müdürlügü'nde bazı yönetici çocuklarının sınavsız olarak kurumda ise baslatılıp usulsüz sekilde görevde yükseltildigi ortaya çıktı. Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin ulasım sirketi ESHOT Genel Müdürlügü'nde yasanan olay, kurumda görev yapan bir personelin Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiligi Kurumu (Ombudsmanlık) birimine yaptıgı basvuru üzerine ortaya çıktı. Kurumun ise alım ve terfilerde kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıgı, ise alım ve atamalarda etnik köken ayrımcılıgı, mezhepsel ayrımcılık, siyasi parti sempatizanlıgı veya üyeligi kriterine göre hareket ettigi, görevde yükselme sınavı yaparak sube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine bu kadroların büyük kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kisilerin vekaleten görevlendirildigi, genel müdürlükteki 52 sube müdürlügünün 36'sının vekaleten, 9'unun tedviren atama yoluyla yürütülerek kayırmacılık yapıldıgı, genel müdürlügün insan kaynakları ve egitim dairesi baskanının kızının ve yegeninin henüz 5 yıllık memur olmalarına ragmen mevzuata aykırı sekilde tedviren görevlendirme usulü ile müdür yapıldıgı, bunun sonucu olarak da kurumdaki tecrübeli personelin haksızlıga ugratılarak yıpratıldıgını öne süren M.Y, Kamu denetçiligi kurumuna basvuruda bulunarak haksızlıklara bir an önce son verilmesini istedi. Iddialar üzerine inceleme baslatan Kamu Denetçiligi Kurumu, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek'ten savunma istedi. Canbek savunmasında iddiaların gerçegi yansıtmadıgını, yapılan görevlendirme islemlerinin hukuka aykırı bir yönünün bulunmadıgını ifade etti. Fakat Ombudsmanlık, Canbek'i, 'Kamu görevlileri tüm eylem ve islemlerinde yasallık, adalet, esitlik ve dürüstlük ilkeleri dogrultusunda hareket ederler' ilkesine aykırı bir islemde bulundugunu belirledi. Kamu denetçiligi kurumunca hazırlanan rapordaki tespitler bununla da sınırlı kalmadı. Raportörlügünü Hatice Örentas Akgül'ün yaptıgı raporda ESHOT Genel Müdürlügü Insan Kaynakları ve Egitim Dairesi Baskanı'nın kızının baskanlık makamının 16 Mart 2017 tarih ve 5158 sayılı oluru ile 3. Dereceli ulasım takip ve organizasyon sube müdürlügüne tedviren görevlendirildigi, Teftis Kurulu Baskanı'nın kızının 17 Subat 2015 tarihinde sözlesmeli personel statüsünde göreve baslatıldıgı, damadının ise evliligin hemen akabinde tedviren sube müdürü olarak görevlendirildigini tespit etti. ESHOT Genel Müdürlügünün üst yöneticilerinin çocuklarının sınavsız sekilde kurumda ise baslatılıp görevde yükseltilmesinin kurumun itibarını ve güvenini zedeledigine dikkat çeken raportör; "Bu yolla halkın kamuya olan güven duygusuna ve adalet ilkesine zarar verdigini iddia etti. Kurumun oy birligi ile aldıgı kararla ilgili idari yargı yolunun da açık oldugu ifade edildi. Eski Kurum Baskanı Milli Egitim Bakanı Köksal Toptan'ın imzasını tasıyan rapor, mart ayında Basbakanlık makamına, Içisleri Bakanlıgı'na gönderildi. Canbek hakkında herhangi bir islem yapılıp yapılmayacagı merak konusu oldu.