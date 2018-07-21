İşaret dili kursu rağbet görüyor

TÜRKIYE'DE işaret dili öğrenimi gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Gerek sosyal medyada yapılan farkındalık kampanyaları gerekse de yabancı dil statüsünde olduğu için iş başvurularında avantaj sağladığı için özellikle gençler tarafından Türk İşaret Dili
oldukça ilgi görüyor. Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi
'nde 60 öğrenciye toplam 120 saat Türk İşaret Dili'ni öğreten 23 yaşındaki eğitmen Zeynep Demirtaş, "Toplumda işaret dili öğrenme isteği çok. Bu da bizi sevindiren bir şey. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte görüntülü görüşme imkanı bulunmasının işitme engelli bireylerin telefonla iletişiminde çığır açtı. Telefonlarda görüntülü görüşme çok iyi oldu" diye konuştu.