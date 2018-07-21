İzmir’in Picasso’su otizmli Mahsun

İZMIR'DE yaşayan 23 yaşındaki Mahsun Gül
'e çocukluğunda otizm teşhisi konuldu. Mahsun Gül, ailesinin desteğiyle bir takım eğitimler görerek normal okullarda yaşıtlarıyla birlikte öğrenim gördü. Otizm hastası Gül daha sonra Ege Üniversitesi
Oto Boya ve Karoseri Bölümünü bitirdi. Yaşıtları gibi konuşamayan Gül, kendisini sözcüklerle değil resimle ifade ediyor. KPSS hazırlık kurslarına katıldığı sırada engellilere yönelik düzenlenen resim kursu Gül'ün ilgisini çekti. Kursta iki yıl içinde resim öğretmeni Ömür Öcal Asri'nin destekleriyle kendini geliştiren Mahsun Gül, yaptığı Picasso resimleriyle dikkat çekmeye başladı. ATÖLYE ISTIYOR
Ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Picasso'nun çizgilerini ve sanatını kendine yakın bulan Gül, şimdi gece gündüz ünlü ressamın resimlerini kendi yorumu ve renkleriyle yapıyor. Picasso'nun resimlerini kendine çok yakın bulduğunu ve onun resimlerini gördükten sonra hayatını araştırmaya başladığını belirten Gül, ünlü ressama "Picasso olmazsa resim sanatı olmaz" diyecek kadar hayran. Mahsun Gül'ün şimdi kendi atölyesini kurarak ünlü ressamlarla birlikte çalışabilmeyi istiyor.