Kadınlar mikro krediyle iş kurdu

MANISA'DA ev kadınları, 2009 yılından bu yana mikro kredi uygulaması sayesinde iş hayatına atıldı. Kentte, 9 yılda 3 bin 229 kadın mikro kredi desteğinden yararlanıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bazıları da aldıkları krediyle işleri büyütüp, kendi işletmelerini kuruyor. Mikro Kredi Manisa
Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, kadınlara 2009 yılından bu yana 3 milyon 588 bin lira kredi dağıttıklarını dile getirdi. Çakıcı, "Verdiğimiz krediler ile kadınların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Mikro kredi dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan teminat ve kefalet istemeden verilen küçük sermayedir. Ev kadınları evde bir şeyler üretsin, aile bütçesine katkıda bulunsun istiyoruz. İlk etapta bin lira kredi veriyoruz ve 46 haftada borçlarını bitiriyorlar. 1 yılın sonunda evde yapılan üretimi ilerletip iş yeri açmayı düşünen kadınlara da girişimci kredisi vermeye başlıyoruz" diye konuştu.