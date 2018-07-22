130 yılda sayısız siyasetçi yetiştirdi

İzmir
'de eğitim çınarı Atatürk Lisesi adeta tarihe meydan okuyor. Kuruluşu 1888 yıllara dayanan okul, yeni kurulduğu dönemde İzmir Mektebi Sultani adı ile eğitime başladı. Daha sonra isim değişikliğine giderek İzmir Erkek Lisesi adını da alan okulun ismi 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi oldu. 52 derslik, 105 öğretmen ve bin 900 öğrenci ile eğitime devam eden okul, Türkiye'ye yön veren birçok önemli ismi yetiştirdi. Okulu koridorları, sınıflar, kütüphaneler ve labaratuvarlarsa adeta buram buram tarih kokuyor. TÜRKIYE'YE YÖN VERDILER
Mezunları ve başarıları ile 130 yıldır ayakda duran Atatürk Lisesi, tarihe meydan okuyor. Okulda eğitim gören isimler, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin geleceğine veren isimler oldu. Eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu, yine eski Genelkurmay Başkanlarından Kazım Orbay, Türk edebiyatına değerli eserler kazandıran Necati Cumalı ve Salah Birsel gibi isimler bu lisede eğitim gördü. İki ünlü yazar olan Necati Cumalı ve Salah Birsel, aynı sınıfta okuyarak mezun oldu. Öte yandan, eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt, eski Ticaret ve Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz, eski Milli Eğitim Bakan Vasıf Çınar, eski Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar gibi önemli devlet adamları da bu okulda eğitim gördü. Eski Genelkurmay Başkanlarından Mehduh Tağmaç, İlhami Sancar gibi isimler de bu okulun tarihi sıralarında okudu. İzmir Atatürk Lisesi 22 bakan, 3 Genelkurmay Başkanı, devlet adamları, milletvekili, sanatçılar yetiştirdi. Dört yıllık restorasyonun ardından 2012 yılında, kampüs içerisinde bulunan ve geçmişte müdür lojmanı olarak kullanılan bina okulun geçmişini yansıtan bir müzeye dönüştürüldü. İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum, "Bu yıl okulumuzun 130. kuruluş yılını kutluyoruz" dedi.