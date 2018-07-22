Hatalı imalatın faturası ağır oldu Büyükşehir, iklim koşullarını dikkate almadan kaldırımlara karo yerine plastik engelli yolu yaptı. 5 yıl sonra aklı başına gelen Büyükşehir’e inadının faturası 2 milyon lira oldu

Giriş Tarihi: 22.7.2018