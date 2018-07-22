Hatalı imalatın faturası ağır oldu

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesi uyarınca, fiziksel çevrenin engelliler için yaşanabilir kılınmasına yönelik imar planlarında, kentsel, sosyal teknik altyapı alanlarında TSE standardına uyulması, 2005 yılında zorunlu hale geldi. Türkiye'nin de altına imza attığı sözleşme uyarınca kamu kurumlarına kendi sorumluluk alanlarında gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri ve fiziki koşulları engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirebilmeleri için 7 yıl süre tanındı. Daha sonra bu süre 3 yıl daha uzatılarak 7 Temmuz 2015'te sona erdi. İzmir
Büyükşehir Belediyesi de kent merkezindeki kaldırımların görme engelli vatandaşlar için uygun hale getirilebilmesi için 2013 yılında kentin ana cadde ve bulvarlarında çalışma başlattı. İlk başlarda kaldırımlara döşenen hissedilebilir yüzeyli karoların yerini zaman içinde daha pratik ve kolay döşendiği gerekçesi ile plastikleri aldı. İzmir'deki iklim koşulları dikkate alınmadan kaldırımlarda uygulanmaya başlanan plastik hissedilebilir yüzeyler sıkıntıları da beraberinde getirdi. Kışın yağışlı havalarda ıslandığı için kayganlaşan, yazın da hava sıcaklıklarının artması ile kabaran ve deforme olan plastikten yapılma hissedilebilir yüzeyli engelli yolları, kısa sürede kullanılmaz hale geldi. Durum böyle olunca engelli vatandaşlar için klavuzluk eden değil kaldırımda yürümeyi zorlaştıran bir engel haline dönüştü. PARALAR BOŞA HARCANDI
Aradan geçen süreçte Büyükşehir, iklim koşulları nedeniyle bozulan mevcut plastik, hissedilebilir yüzeyleri tamir etmek için defalarca bakım onarım ihalesine çıktı. Tamir edilen hissedilebilir yüzeyler kısa sürede tekrar bozulsa da Büyükşehir, yanlışlarına yenilerini ekledi. Yeni yapılan kaldırım düzenlemelerinde de karo yerine plastik hissedilebilir yüzeyli malzemeler tercih edilmesi nedeniyle aradan geçen zamanda milyonlarca liralık kaynak boşa harcandı. Yaptığı yanlışı gören Büyükşehir, 5 yıl sonra plastik hissedilebilir yüzeyli engelli yollarını her türlü iklim koşuluna uygun, karo plakalarla değiştirme kararı aldı. Büyükşehir, geçtiğimiz 12 Mart'ta karo engelli plakaları için ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan yüklenici firma, kent merkezindeki cadde ve bulvarlardaki kaldırımlara karo plakalar döşemek için yeni yapılan kaldırımları iş makinaları ile kırmaya başladı. Düzenleme kapsamında 16 bin 250 metre uzunluğunda imalat yapılacağı belirtildi. Daha önce plastik hissedilebilir yüzeyli kaldırımların tamiratı için milyonlarca lira para ödeyen Büyükşehir'in yüklenici firmaya 471 bin 600 lira ödeyeceği öğrenildi.