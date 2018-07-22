İrlanda’dan obezite ameliyatına geliyorlar

TÜRKIYE
obezite ameliyatlarında dünya markası olma yolunda ilerliyor. İleri ve genç yaştaki kişilerin aşırı kilolarını diyet, spor vb yollarla verememesi, hastalığa hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıkları gibi rahatsızların eşlik etmesi obezleri, mide küçültme ameliyatına yönlendiriyor. İrlandalı iki hasta, obezite ameliyatı olmak için İzmir
'i tercih etti. Gelen İrlandalı John Martin Donagh (28) ve Annette Smyth (41), Özel İzmir Can Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Hayrullah Derici tarafından aynı gün ameliyat edildi. Operasyonların ardından yeni bir yaşama 'merhaba' diyen hastalar, "Türk doktorlarına güveniyoruz" dedi. İç dekorasyon işleri yapan, 4 çocuk babası Donagh, 115 kilo ile ameliyata girdiğini belirterek, sağlığına kavuşmak için obezite ameliyata olmaya karar verdiğini söyledi. Ev hanımı 91 kilo ağırlığındaki Smyht ise "Turist olarak İzmir'e çok geldim. Şifa bulmak için de buraya geldim" dedi.