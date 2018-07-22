Karşıyaka Stadı’nın ihalesi yine iptal oldu Karşıyaka Stadı’nın ihalesi 2. kez iptal edildi. İnşaat ruhsatının alınamaması ve döviz kurundaki dalgalanmaları gerekçe gösteren TOKİ, stat ihalesini iptal etti

Giriş Tarihi: 22.7.2018