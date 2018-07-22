Karşıyaka Stadı’nın ihalesi yine iptal oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmak istediği Karşıyaka Stadı'nın ilk ihalesi 2016 yılında İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davanın ardından iptal edilmişti. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ, 15 Haziran 2017 tarihinde ihaleyi yeniledi. Geçtiğmiz yıl ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 kez yapılan imar planı değişikliğine önce İzmir Şehir Plancıları Odası, ardından 51 vatandaş itiraz etti. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Aralık 2017'de durdurup ardından kararını geri aldığı imar planına itiraz eden 51 vatandaştan 7'si dava açmıştı. Açılan davalar karara bir türlü bağlanılamayınca TOKİ, Karşıyaka Belediyesi'nin bir türlü inşaat ruhsatı vermemesini ve bu sebeple bekletilen inşaatın dövizdeki kur artışı yüzünden maliyetlerin değiştiğini gerekçe göstererek ihaleyi iptal etti. SÜREÇ IZLENECEK
TOKİ'nin ihalesini iptal ettiği Karşıyaka Stadı projesinde dava süreci devam ediyor. Davalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lehine sonuçlanırsa ihalenin yeniden gündeme gelebileceği veya stat için başka arazi belirlenebileceği iddia edildi. Karşıyaka'nın göbeğinde, ilk ihalenin iptal edildiği 2016 yılının başından bu yana atıl durumda kalan arazinin millet bahçesine dönüştürülebileceği de iddia ediliyor.