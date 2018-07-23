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Büyükşehir’den tatilcilere müjde

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Büyükşehir’den tatilcilere müjde
BALIKESİRLİLERİN ve yaz döneminde körfez bölgesine seyahat eden vatandaşların sıkça şikayetlerine neden olan Edremit Caddesi Galericiler Sitesi önündeki 600 metrelik yol kazınarak dolguları yapıldıktan sonra sıcak asfalt ile kaplanarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunuldu. Çalışma kapsamında yağmur suyu hatları da yenilenerek, 600'lük koruge borularla yeni yağmur suyu hatları döşendi. Menholler ve yağmur suyu ızgaraları da yenilendi ve aşırı yağış durumunda taşkına sebep olabilecek yağmur suyu riski yapılan bu çalışma ile ortadan kaldırıldı.
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Büyükşehir’den tatilcilere müjde
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