İzmirliler İmar Barışı’na koştu

İmar Barışı'na en çok ilgi İstanbul, İzmir
'den geldi. Bu kapsamda İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604 sayısıyla ilk 2'de yer aldı. İzmir'de yaklaşık 1 milyon 250 bin konut sahibini ilgilendiren düzenleme için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü bünyesi ve ilçe belediyelerinde, başvuru ve bilgilendirme masaları kuruldu. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, imar barışı ile mülkiyet sorununun ortadan kalktığını belirterek, İzmir'deki başvuruların sayısının 250 bine yaklaştığını söyledi. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından İzmir'de inşaat sektöründe ve konut satışlarında bir canlanma olduğunu ifade eden inşaat mühendisi Nasır, piyasalara rahatlık geldiğini savundu. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin mülkiyet sorunu olduğunu ifade eden Necip Nasır, geçmişte imar affı kapsamına alınmış ancak mülkiyet sahibi olduğunu ispat edemeyen gecekondu sahiplerinin bulunduğunu dile getirdi. Nasır, şöyle konuştu: "Yasalar yerel yönetimlerin planlama yapma imkanını kısıtlıyordu. Geçmiş yıllarda sosyal, siyasal, ekonomik nedenlerle doğudan batıya göç yaşandı. Barınma hakkı için hazine arazileri üzerinde gecekondular türedi. Nüfusun çoğalmasıyla kat üstüne kat çıkıldı. Yerel yöneticilerin bu yapıları yıkmaları mümkün değildi. İmar barışı ile bu mülkiyet sorunu ortadan kalktı. İzmir'de imar barışına müracaatlar 200 bine yaklaştı. Ekim 2017'de çıkarılan planlı alanlar imar yönetmeliği yetkilerin birçoğunu yerel yönetimlere bıraktı. Ama belediyelerin önünde mülkiyet sorunu vardı, bu engel kalktı. İlk yasama meclisinde yeni kentsel dönüşüm yasası çıkabilir. Artık planlamanın önündeki sorunlar da ortadan kalkacak." İzmir'de alt ve üst ölçekli planlamaların birbirine uyumlu olmadığını savunan Nasır, şehrin gelişiminin engellendiğini öne sürdü. İmar barışı ile daha hızlı yol alınacağını anlatan Nasır, "İmar barışından elde edilecek gelirin büyük bölümü yeni kentsel dönüşüm yasasında bir fon olarak kullanılacak. Belediyelere kentsel dönüşüm yapmaları halinde devlet inşaat süresinde sıfır faizli kredi imkanı tanıyacak. Belediyelerin çözüm üretmelerinin önünde hiçbir engel kalmayacak" dedi. BABA, OĞLUNA YAPMAZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari çağrısının ardından planlı alanlar imar yönetmeliğinin çıktığını belirten Necip Nasır, şunları ifade etti: "Bakanlık kırmızı çizgiler koydu. Buna göre yüksek yapılı binalar yapılması için ona uygun çok geniş araziler bulunması gerekir. Devlet imar uygulamalarında vatandaşın beyanını esas aldı. Zaten bakanlıkta noktasal olarak mahalle ve sokak bazında uydu görüntüleri var. Hangi binanın kaç katlı olduğu görülüyor. Devlet, babanın oğluna yapmadığını yaptı, vatandaşıyla barıştı. Gecekonduda yaşayan vatandaşlar istimlak durumunda arsa bedeli ödeyemiyordu, binası yıkılıyordu, moloz bedeli alamıyordu. Şimdi arsa ve bina vatandaşın oldu. Bu kanun devrim niteliğinde bir kanun. Türkiye'nin büyük bir sorunu çözüldü." 31 Ekim'e kadar sürecek başvuruların e-devlet üzerinden de yapabileceğini, İzmir'de 1 milyon 250 bin civarında yapının düzenlemeden faydalanacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan da, "Vatandaşlarımız akın akın gelmeye devam ediyor. Biz de müdürlük olarak soruları, talepleri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Başvurular için mesai kavramı gözetmeksizin çalışacaklarını vurgulayan Varan, şunları söyledi: "Cumartesi ve pazar günü de dahil çalışılacak. Mesai sınırlaması getirmeyeceğiz. Kaçak yapılar, ruhsata aykırı yapıların yasallaşması için yapı kullanım belgesi vereceğiz. Böylece, vatandaşlar bu belge ile evine elektrik, su, doğal gaz alabilecek. Banka ile ilgili konularda sorun yaşamayacak."