Teröre geçit yok

İZMİR
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla geçtiğimiz Ağustos'ta hayata geçirilen "35 Risk Analiz" projesi meyvelerini vermeye başladı. Kentteki trafik polisinden, huzur timlerine, yunus ekiplerinden karakol polisine kadar toplam 12 bin polis proje kapsamında eğitildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, Basmane Tren Garı, kentin giriş noktaları ile en işlek bölgeleri başta olmak üzere her noktasında şok uygulamalar düzenleniyor. Havalimanı, terminal ve tren garında uzun namlulu silahlarla uygulama yapan Özel Harekat ekipleri ve Yunus Timleri dosta güven düşmana korku salıyor. Rastgele durdurulan kişilere kimlik sorgusu yapılıyor. Durdurulan kişilerin kimliklerinin sahte olup olmadığı son teknoloji ile inceleniyor. Çok farklı soru teknikleriyle şahısları test eden polis ekipleri bu esnada emniyetteki çağrı merkezinden sorgulanan kişi hakkında bilgiler alarak gerçeğe aykırı beyanda bulunup bulunmadığını da kontrol ediyor. PROJE MEYVESINI VERDI
İçişleri Bakanlığı tarafından da örnek gösterilen bu proje sayesinde 11 ayda 78 bin 920'si yabancı olmak üzere toplam 441 bin 963 şahıs sorgulandı. Şüpheli bulunan 220 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. 384 FETÖ, 439 PKK, 36 DEAŞ, 3 TKEPL, 4 DHKPC, 4 MLKP örgütü üyesi olmak üzere toplam 870 terörist yakalandı. Polise sahte kimlik gösteren toplam 322 kişi hakkında işlem yapıldı. Kayıtdışı olarak İzmir'de yaşadığı tespit edilen bin 799 Suriye uyruklu şahıs kayıt altına alındı. Öte yandan Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali'nde bulunan 'body scanner' adlı son teknoloji tarama cihazı da yaklaşık 6 aydır kullanılıyor. Bu şekilde vücudunun herhangi bir yerinde yabancı bir madde ile geçiş yapmak isteyen kişiler rahatlıkla yakalanıyor. Proje hakkında Egeli Sabah'a konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "35 Risk Analiz çalışması ile kentimizde terör olaylarını sıfıra indirdik. 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda 870 teröristi yakalamayı başardık. Bu şekilde olası terör olaylarının da önüne geçmiş olduk. İzmir çok güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldi. Trafik polislerimiz bile sanki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyormuş gibi hareket ediyor. Verdiğimiz eğitimlerle trafik polisinden asayiş polisine kadar her birimde görev yapan polise terörist yakalayabileceğini öğrettik. Alışılagelmişin dışındaki sorularla hem suçlulara ve teröristlere geçit vermiyoruz" dedi.