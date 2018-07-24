Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 4. kattan düşen bebek yaralandı

4. kattan düşen yaralandı

Giriş Tarihi: 24.7.2018
4. kattan düşen bebek yaralandı
İZMIR'IN Ödemiş İlçesi'nde Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde yaşayan Nurcan ve Taner Orhan çiftinin bebeği 1 yaşındaki Sena Orhan, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Minik beton zemine çakıldı. Yerde hareketsiz yatan bebek için aile hemen durumu ambulansa bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından minik bebek, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sena bebek, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4. kattan düşen bebek yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN