4. kattan düşen bebek yaralandı

İZMIR'IN
Ödemiş İlçesi'nde Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde yaşayan Nurcan ve Taner Orhan çiftinin bebeği 1 yaşındaki Sena Orhan, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Minik bebek
beton zemine çakıldı. Yerde hareketsiz yatan bebek için aile hemen durumu ambulansa bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından minik bebek, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sena bebek, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.