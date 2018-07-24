Ülkü’den çifte başarı

Ülkü, Porsche Sports Cup Deutschland serisi üçüncü ayak yarışlarında tarihi Nürburgring pistinden iki kupa ile döndü. Nürburgring pistinin 5.14 kilometrelik Grand Prix
alanında koşulan Porsche Sports Cup Deutschland yarışında birbirinden iddialı pilotlar start aldı. Porsche 991 GT3 Cup otomobili ile başlangıç çizgisinden bitişe kadar heyecan dolu bir mücadele sergileyen milli pilot Ümit Ülkü, endurans (dayanıklılık) yarışında bir ikincilik, bir de üçüncülük elde ederek podyumda Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.