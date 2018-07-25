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Taraftarlardan yeni öneri

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Taraftarlardan yeni öneri
ESKI kulüp binasının ve stadın bulunduğu Yalı'daki araziye yapılması planlanan Yeni Karşıyaka Stadı'nın ihalesi için açılan davalar, ruhsat sorunu ve maliyetin artması nedeniyle ikinci kez iptal edilirken, yeşil-kırmızılı taraftarlar bu alana stadyum yerine 10 bin kişilik spor salonu yapılmasını istedi. Yeni stadyumun Yalı'daki arazi yerine Çiğli'deki Tesisleri'nin bulunduğu alana inşa edilmesini öneren Karşıyaka taraftarları, tesislerin Sasalı'da kulübe tahsis edilecek bir araziye taşınabileceği ifade etti. Taraftarlar, "Camianın tüm bileşenleri bir araya gelelim. Çiğli Tesisleri'ne stadyum, Yalı'ya salon, Sasalı'ya tesis için hala vakit var. Yalı'ya güzel bir basketbol ve bir de güzel voleybol salonu, tesislere stat yapalım. Biz bitti demedik" dedi.
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Taraftarlardan yeni öneri
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