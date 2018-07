Türk bayrağı Rusya’da dalgalandı

BUGÜN NELER OLDU

ülke, 36 Rusya Federasyon Eyaleti'nin bin 500 katılımcısı ile gerçekleştirilen Yaktia International Science Games 8-13 Temmuz tarihleri arasında Sibirya-Sahka Cumhuriyeti Yakutsk'ta düzenlendi. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Proje Kulübü Oksef ile Türkiye'yi temsil eden tek proje oldu. Yarışmada Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi öğrencisi Ada Ünal'ın, biyoloji dalında sunduğu proje dünya 4'üncüsü oldu. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, Ada Ünal'ın başarısı ile gurur yaşadı. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Proje Kulübü olan Oksef'in koordinatörü Ümit Karademir, Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi öğrencisi Ada Ünal'ın dünya 4'üncülüğünün ardından yine Fen Lisesi öğrencisi Gürsel Söylev ile 20. Asia Pasific Nanotechnology Congress'e katılmak üzere Kanada'ya gitti. Gençlerin projelerini destekleyen, bilim adına, öğrencilerin gelişimi ve üretkenliği adına her türlü olanağı sonuna kadar sağlayan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın kurucusu Oğuzhan Özkaya, "Öğrencilerimizin dünyanın dört bir yanında projelerini tanıtmaları ve dünya dereceleri ile dönmeleri beni çok gururlandırıyor. Her geçen gün güçlenerek daha büyük projelerle dünyanın her yerinde her zaman öğrencilerimizin arkasında olacağım" dedi.