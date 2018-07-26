En iyi şeftali ve reçeli seçilecek

SELÇUK'UN
önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Belevi şeftalisinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak, şeftali üreticilerini bir araya getirmek amacıyla bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek festival
kapsamında en iyi şeftali ve en iyi şeftali reçeli yarışmaları yapılacak. Festival içerisinde ayrıca konserler ve çeşitli eğlenceler de yer alacak. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar için 29 Temmuz Pazar günü saat 12.00'den itibaren Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünden araç kaldırılacak.