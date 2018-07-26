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En iyi şeftali ve reçeli seçilecek

Giriş Tarihi: 26.7.2018
En iyi şeftali ve reçeli seçilecek
SELÇUK'UN önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Belevi şeftalisinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak, şeftali üreticilerini bir araya getirmek amacıyla bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek kapsamında en iyi şeftali ve en iyi şeftali reçeli yarışmaları yapılacak. Festival içerisinde ayrıca konserler ve çeşitli eğlenceler de yer alacak. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar için 29 Temmuz Pazar günü saat 12.00'den itibaren Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünden araç kaldırılacak.
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En iyi şeftali ve reçeli seçilecek
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