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’da İskender takımdan çok ümitli

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Karşıyaka’da İskender takımdan çok ümitli
YENİ sezon öncesi ilk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 yenildikten sonra ikinci özel provada Turgutluspor'a 2-1 mağlup olan 'da teknik direktör Ufuk İskender, geleceğe umutla baktığını dile getirdi. Sezonun ilk maçına Van deplasmanında çıkacaklarını bu yüzden hazırlık maçlarını da dış sahada oynamayı tercih ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Turgutluspor'la çok güzel bir hazırlık maçı oynadık. Bizim için faydalı oldu, çok memnunum. Oyun anlayışımızı oturtmaya çalışıyoruz, ciddi anlamda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gol sorununu hallettiğimiz zaman oyunumuz skora yansıyacak" diye konuştu.
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Karşıyaka’da İskender takımdan çok ümitli
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