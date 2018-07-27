Tesislerdeki fotoğraf Cocu’yu duygulandırdı

ALTINORDU ile bugün oynayacağı maç için İzmir
'de bulunan Fenerbahçe, ilk antrenmanını kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay
Yerleşkesi'nde yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu da idman öncesi tesislerdeki "Ayaktakiler-Oturanlar Sergisi'ni" gezdi. Dünya ve Türk futbol tarihine geçen efsane takımlarının fotoğraflarının bulunduğu sergide Cocu, 1998 yılında Hollanda Milli Takım
formasıyla çekilmiş kendi fotoğrafına da rastladı. O tarihte ABD'yi 2-0 yenen Van der Sar, Seedorf, Stam, Frank ede Boer ve Ronald de Boer gibi yıldızlarla birlikte oynayan Cocu, 20 yıllık fotoğraftan oldukça etkilendi.