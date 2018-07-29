Kızı utanıyor diye 45 kilo birden verdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken profesyonel olarak sporla ilgilenen İbrahim Girgin, ani bir kararla sporu bırakınca, hızla kilo almaya başladı. Kendini yemeğe veren Girgin, kısa sürede 100 kilonun üzerine çıktı. Kütahya Gediz Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı
olarak görev yapan Girgin'in aşırı kiloları, sosyal hayatını olumsuz etkilemeye başladı. 10 yaşındaki kızı Rana'nın sözleri Dr. İbrahim Girgin'in hayatında dönüm noktası oldu. Rana, babasına, "Arkadaşlarımın babaları çok zayıf, sen niye şişmansın. Beni okula almaya böyle gelme" dedi. Kızının sözlerinin ardından harekete geçen Girgin, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek diyet yapmaya başladı. Kısa süre içinde spor yapmaya da başlayan Girgin, işinin yoğunluğu ve beslenme programlarına tam anlamıyla uyamayınca verdiği kiloları geri aldı.
125'TEN 80 KILOYA
Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ile irtibata geçen Dr. Girgin, yaptığı görüşmelerin ardından mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Dr. Ergenç ve ekibi tarafından başarılı mide küçültme ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyata 125 kilo ile giren Girgin, kısa sürede 80 kiloya indi. "Spor ve diyetle zayıflayamayan, ameliyatı öneriyorum" diyen Girgin, "Ben kızım için bu ameliyatı seçtim. Şimdi onunla daha da mutluyum. Aslında kızım benim sağlımı benden daha çok düşünmüş oldu" dedi.