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Bakan Kurum kentsel dönüşümü inceledi

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Bakan Kurum kentsel dönüşümü inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, programı kapsamında İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından Rektörü Prof. Dr. 'ı ziyaret ederek kampüsteki binalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite maketi önünde Bakan Kurum'a bilgi vererek, üniversitenin değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu, bu çerçevede hazırladıkları master plan çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının göstereceği bir yol haritasıyla yürütmek istediklerini söyledi. Bakan Kurum daha sonra Karabağlar kentsel dönüşüm alanına bir ziyarette bulundu. Kurum'a AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. İnşaatı devam eden konutları gezen Kurum yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Kurum örnek daireleri gezdikten sonra havayoluyla kentten ayrılmak üzere hareket etti.
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Bakan Kurum kentsel dönüşümü inceledi
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