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Radyosu yayına başlıyor

NEŞEM YAŞAR
NEŞEM YAŞAR Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
15 Temmuz Radyosu yayına başlıyor
'DE 'nün hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için kurulan Radyosu yayın hayatına başlıyor. Temmuz ayı ortasında test yayınlarına başlayan 15 nun proje mimarı İsa Efe "Milletimizin 'Direniş' mücadelesini sürekli diri tutma gayretinde olacağız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnetle" açıklamasında bulundu. 15 Temmuz Radyosu yayın içeriğinde, 15 Temmuz ve şehitlerimiz konulu, marşlar, ezgiler, ağıtlar, türküler ve şiirlerin yanı sıra, haberler ve röportajlar yer alacak. 15 Temmuz şehitlerinin aziz ruhlarına okunacak Hatm-i Şerifler ve dualar da yayın akışında yer bulacak.
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15 Temmuz Radyosu yayına başlıyor
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