15 Temmuz Radyosu yayına başlıyor

İZMİR
'DE FETÖ
'nün hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için kurulan 15 Temmuz
Radyosu yayın hayatına başlıyor. Temmuz ayı ortasında test yayınlarına başlayan 15 Temmuz Radyosu
nun proje mimarı İsa Efe "Milletimizin 'Direniş' mücadelesini sürekli diri tutma gayretinde olacağız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnetle" açıklamasında bulundu. 15 Temmuz Radyosu yayın içeriğinde, 15 Temmuz ve şehitlerimiz konulu, marşlar, ezgiler, ağıtlar, türküler ve şiirlerin yanı sıra, haberler ve röportajlar yer alacak. 15 Temmuz şehitlerinin aziz ruhlarına okunacak Hatm-i Şerifler ve dualar da yayın akışında yer bulacak.