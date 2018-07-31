İEÜ’den 81 kişilik danışmanlık hizmeti

İZMİR
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ
), öğrencilerin geleceğini belirleyecek tercih sürecinde 17 rehber danışman ve 64 öğrencisinden oluşan 81 kişilik ekiple, 14 Ağustos'a kadar adaylara destek verecek. İzmir Ticaret Odası Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener
, "Üniversitemiz de gerek akademik gerekse teknolojik altyapısını güçlendirerek bu değişime ayak uydurdu. Geleceğini şekillendirmek isteyen tüm gençlerimizi üniversitemize bekliyoruz" dedi. Özgener, üniversitenin öğrenci odaklı gelişim içerisinde olduğunu belirterek, üniversite adayları ve ailelerine, bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.