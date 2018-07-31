İzmir’de dar gelirliye 50 bin konut müjdesi

AK Parti İzmir
İl Danışma Kurulu'nu, Bayraklı'daki il binasında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'e milletvekili olarak geldiğinde ufak bir tedirginlik yaşadığını, şimdi ise İzmir'i temsil etmekten çok büyük gurur duyduğunu söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise 24 Haziran seçim
lerinde İzmir'in en az oy kaybı yaşayan illerden biri olduğunu belirtti. Kırkpınar, "İzmir'de en azından mevcut durumumuzu muhafaza ettik" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle seçimde teşkilatın emeğine dikkat çekerek, "İzmir'de ciddi bir sinerji yakaladık. Ak Parti yerel seçimlerde de farkını gösterecek. Yine bir seçimden zaferle çıktık ve bu zaferin en büyük mimarı teşkilat mensuplarıdır" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da konuşmasında CHP
'li yerel yöneticileri eleştirerek 'İstemezükçü' diye tanımladığı CHP'lilerin belediyelerden artık tasfiye edilmesi gerektiği noktasında sandıktan mesaj aldıklarını iddia etti. Ak Parti'nin İzmir projeleri arasında yer alan Körfez Geçiş Projesi
'ne verilen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu kararına karşı açılan davaya değinen Kaya, "Körfez Geçiş Projesi'nde ciddi şekilde yol aldık. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Balçova, Narlıdere ve Karşıyaka belediye başkanlarının itirazları sonucunda proje riske girdi. Bu proje ile yalnızca trafik rahatlamayacak aynı zamanda yapılacak olan ay yıldızlı yapay ada ile İzmir'e yeni bir sembol de kazandıracaktık" dedi. 'Baş istemezükçü' dediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nu da eleştiren Kaya, "Kocaoğlu, utanmadan sıkılmadan İl Başkanımız Aydın Şengül
'e 'Siz yapacaklarınızı anlatın' diyor. Açtığın davalar ile İzmir'de taş üstüne taş koymamıza izin vermiyorsun. Bir çok proje yaptık. Gözün bu projeleri görmüyorsa gidip bir doktora görün" dedi.
"ALGILARI YIKACAĞIZ"
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir'e dair projelerde artık bakanların ayağına gitmeyeceklerini, bakanların İzmir'e geldiklerinde onlara çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini söyledi. Yıllardır İzmir'de 'Merkezi hükümet İzmir'i cezalandırıyor' algısının olduğunu söyleyen Şengül, bu algılara takılmadan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Seçildikten sonra herkesin hükümeti olduklarını ifade eden Başkan Şengül, konuşmasında sözü İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne getirerek şunları söyledi: "Hükümetin İzmir'e yaptığı her şeye dava açmışlar. İzmir'in 100 binlik çevre düzeni planı. 110 tane dava açmışlar. İzmir'de bugün toplu konut sorunu varsa, eğer biz gariban vatandaşa ucuz konut yapıp veremiyorsak bunun sorumlusu Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz ucuz konut üretmek için uygun ucuz arazi bulup, burayı da planlayarak uygun bir şekilde vatandaşa ulaştırmamız lazım. Ne zaman uygun bir arazi bulsak, bunu planlasak hemen dava açıp durduruyorlar. Tüm bunlara rağmen önümüzdeki süreçte İzmir'in tüm ilçelerinde sosyal konut, kaliteli ucuz konut isteyen tüm vatandaşlarımıza o konutları yapmak için sayın bakanımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. 5 yıl içerisinde hedefimiz İzmir'e 50 bin konut yapacağız. Büyükehir'e rağmen bunu yaptıracağız."
"İZMİRLİLER ARTIK HIZLANMAK İSTİYOR"
İZMİR
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İzmir'e gelmiş en büyük talihsizlik olduğunu iddia eden Şengül, "Belediye başkanı olduğundan beri, bizim yanımızda söylediği şeyler farklı, arkamızdan yaptığı şeyler farklı. İzmir'i aslında arka planda bürokratlar yönetiyor. Onun da sözü bürokratlara geçmiyor" dedi. Sözü, 'yavaş şehir' olarak tanınan Seferihisar'a getiren Şengül, "Yavaş şehir modası var. İzmirli hızlanmak istiyor. Bunların tek yaptığı şey, rafiği çözmek için yolları daraltmak, yatırım yapmamak. Yatırımcıyı bir an önce uzaklaştırmak. Başta Seferihisar'da başladı bütün CHP'li belediyeler bu modaya uydu. 'Küçük olsun bizim olsun' derseniz bu ülkede işsiz sayısı yüksek olur" diye konuştu. "İzmirliler artık hızlanmak istiyor