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KSK’de Doğukan yüzleri güldürdü

Giriş Tarihi: 31.7.2018
KSK’de Doğukan yüzleri güldürdü
3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi en önemli gol silahlarından biri olması beklenen Doğukan İnci'nin fiziksel açıdan hazır olmadığı öğrenildi. Son dönemde ismi başta olmak üzere , ve gibi ekipleriyle anılan Doğukan, idman eksiğini kapatmaya çalışıyor. U19 'yla Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra geçen hafta Karşıyaka'ya dönen 19 yaşındaki forvetin antrenmanlarda çok istekli olduğu belirtildi. Öte yandan perşembe günü 'la deplasmanda hazırlık maçı oynayacak yeşil-kırmızılılar, 5-20 Ağustos tarihleri arasında 'da kamp yapacak.
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KSK’de Doğukan yüzleri güldürdü
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