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ve Alsancak statları yükseliyor

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Göztepe ve Alsancak statları yükseliyor
İZMIR'DE yapımları Karşıyaka Stadı'ndan yıllar sonra gündeme gelen Stadı ve Alsancak Stadı'nın inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karşıyaka'yla aynı dönemde, 14 Haziran 2017'de yenilenen ihalesi 219 milyon TL bedelle aynı inşaat firması tarafından alınan Göztepe Stadı'nda tüm yasal engeller aşılıp ruhsat alındıktan sonra yapım aşamasına geçen yıl başlandı. Göztepe'nin Spor ve Merkezi adını verdiği stat, gelecek sezona yetişecek. Karşıyaka Stadı'nın ilk ihalesi yapıldıktan aylar sonra Ağustos 2014'te çürük raporuyla kapatılan Alsancak Stadı'nın yeniden inşaatı kısa süre sonra bitecek. İhalesi 54 milyon 880 bin TL bedelle Nisan 2017'de yapılan, tüm yasal süreçler tamamlandıktan sonra inşaatına başlanıp ruhsatı alınan stat, bu sezon devre arasında açılacak.
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Göztepe ve Alsancak statları yükseliyor
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