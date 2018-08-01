Güneş arabasının verimi artırılacak

HER ARAÇTA DENEYIM KAZANDILAR
İZMIR'DE 15 yıl önce kurulan ve 5'i elektrikli, 5'i de güneş enerjisiyle çalışan 10 araç üreten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Solaris Güneş Arabaları ekibi, gelecek yıl Avustralya
'da düzenlenecek World Solar Challenge 2019 için 11. araçları olan S10'u yapmaya hazırlanıyor. Ürettikleri elektrikli ve güneş enerjili araçlarla yarışlara katılan DEÜ Solaris Güneş Arabaları ekibi, 4 kez Fas'ta, 2 kez Avustralya'da, birer kez Belçika
, Mısır, ve Fransa'da yarışarak çeşitli dereceler elde etti. Ekip, katıldıkları her yarışta ve ürettikleri her araçta büyük deneyim kazandı.
YÜZDE 100 YERLI ŞEKILDE ÜRETILIYOR
SOLARIS Projesi'nin yürütücülüğünü ve danışmanlığını yapan DEÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Gören, gelecek yıl Avustralya'da düzenlenecek World Solar Challenge 2019 için S10 projesini başlattıklarını kaydetti. Gören, "S10, 4 metrekare fotovoltaik alana sahip, 150 kilogramlık bir araç olacak. Tasarımını yaptık, asimetrik bir taşıt düşünüyoruz. Aracın boyutunu yüzde 33 küçülttük. Bunun yanında verimliliği artıracak çalışmalarımız oldu. Ayrodinamik açısından yeni aracımızda verimi bir öncekine göre yüzde 54 artırdık" dedi.