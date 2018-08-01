Karşıyaka’nın ‘Koca’ çilesi

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün 20 yıllık hayali Karşıyaka Stadı'nın ihalesi geçtiğimiz günlerde ikinci kez iptal edildi. Gürsel Aksel
ve Alsancak Stadı'nın inşaatı hızla ilerlerken, Karşıyaka Stadı projesi istemezükçüler nedeniyle temel seviyesinde zemin çalışmaları tamamlanmış olarak kaldı. Karşıyaka Kulübü, stadın yapılamaması ve projenin bugüne kadar hayata geçirilememesi nedeniyle, bilet ve gelir getirici alanlardan elde edeceği gelirler ve stat isim hakkı olmak üzere yıllık toplam 15 milyon lira zarara uğruyor. Devlet de artan maliyetler nedeniyle yıllık 10 milyon lira zarar ediyor. Karşıyaka'da ilk stat fikri 1994-1999 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Kemal Baysak döneminde gündeme geldi. Stat projesi Yaşar Holding tarafından hazırlandı. Bu projede statla birlikte kulüp binasının olduğu alana bir adet kule inşa edilmesi planlandı. Bu proje ile ilgili imar planı Karşıyaka Belediyesi tarafından onaylandı, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi
projeyi reddetti ve proje rafa kalktı. 2010'da Cevat Durak'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Hüseyin Çalışkan'ın da Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı olduğu dönemde, kulüp tarafından Ali Erten başkanlığında bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu stat projesini Başkan Cevat Durak'a sundu. Projede birinci seçenek olarak Mavişehir'de özel bir şahsa ait araziye 30 bin kişilik bir stat yapılması uygun görüldü. İmzalanan protokole göre yüzbin metrekare olan arazinin 55 bin metrekaresi Karşıyaka Spor Kulübü'ne stat yapılmak üzere kulübe bağışlandı. Ancak İzmir
Büyükşehir tarafından imar planı yine reddedildi. Eğer bu proje gerçekleşseydi kulübün tapulu bir stadı olacaktı. Amaç; kulübü 100. yılı olan 2012'de, kendi stadına sahip olmasını sağlamaktı. Mavişehir projesi reddedilince, Ali Erten başkanlığındaki çalışma grubu tarafından geçmişte hazırlanan Karşıyaka Yalı stadı projesi yeniden gündeme geldi. Bu arada KSK'nin Başkanı Cihan Büyükoral seçildi. O dönemde devletin Örnekköy'de stat yapmak üzere ön çalışmaları vardı. Ancak arazi yapısı nedeniyle aşırı maliyet çıkması yüzünden Örnekköy projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iptal edildi. Bunun üzerine Bakanlık kulüpten öneri istedi. Kulüp de, daha önce Hüseyin çalışkan döneminde hazırlanmış olan Yalı Stadı Projesini önerdi ve Bakanlığa teklif götürdü. 2013'te Bakanlık Yalı Stadı projesini uygun gördü. Görüşmeler sonrası Bakanlık, Karşıyaka Yalı Stadı ile birlikte Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın da eş zamanlı olarak yapılmasına karar verdi. Ocak 2014'te iki stadın ihaleleri bir gün ara ile yapıldı. Ancak Karşıyaka Yalı Stadı ihalesine karşı, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancıları Odası ve bazı vatandaşlar 4 ayrı dava açtı. Davalar, süreci yavaşlattı. Ancak 2015 yılında Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Ali Erten döneminde stat inşaatı başladı. Süreç içerisinde inşaat devam ederken davalar üçü red edilirken bir tanesinden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu karara bağlı olarak inşaat çalışmaları durdu. Dosya Danıştay'a gitti. Danıştay'da karar bozuldu ise de geçen sürelerle 2016 yılına gelindi. Geçen sürede oluşan maliyet artışları nedeni ile firma ihaleden çekildi.
İTİRAZ ÜSTÜNE İTİRAZ
Nisan 2017'de yeniden ihale yapıldı. İhaleyi, Göztepe Stadını da yapan Rönesans firması kazandı. İnşaata başlamak için Temmuz 20147'doe, Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önceki itirazları göz önüne alarak, tekrar hukuki süreç yaşamamak için İmar Planı değişikliği ve yeni proje çalışması yaptı. Bu arada 9 Eylül 2017'de Göztepe ve Alsancak stadı ile birlikte Karşıyaka Yalı Stadı'nın temeli son Başbakan Binali Yıldırım tarafından atıldı. Ancak, askı sürecinde Şehir Plancıları Odası imar planına itiraz etti. Bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı itirazı dikkate alarak Şehir Plancıları Odası ile Ankara'da bir araya geldi. Bu toplantıdan mutabakat çıktı. Varılan mutabakata dayalı olarak ikinci kez imar planı değişikliği yapıldı. Ancak ikici imar planı değişikliğine, bu kez stat çevresinde yaşayan 51 vatandaş itirazda bulundu. Daha sonra bunlardan 7 tanesi yürütmenin durdurulması ve imar planının iptal edilmesi talebiyle dava açtı. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ikinci kez aynı sorunla karşılaşmamak için dava sonuçlanıncaya kadar işe başlamama kararı aldı. Ancak, yine ilkine benzer şekilde kaybedilen aşırı zaman ve engellemeler nedeni ile davaların sonuçlanmaması ve uzun sürmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ stat ihalesinin iptaline ve işin tasfiyesine karar verdi. İhale iptal oldu. Şu anda imar planına karşı açılan davalar devam ediyor. Davaların ve imar planının netleşmesi durumunda yeniden stat ihalesine çıkılabilecek.