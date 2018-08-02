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pahalı’ algısını kırdılar

Giriş Tarihi: 2.8.2018
‘Alaçatı pahalı’ algısını kırdılar
ALAÇATI'NIN gözde mekanlarından Club Baba Köyiçi'nde hizmet veren Baba Balık, kısa sürede balık tutkunlarının değişmez adresi haline geldi. İzmirli işadamları Aygün Cicibaş, Melih Duralı, Ali Toyran ve Mahmut Kaya'nın ortaklığıyla kurulan Baba Balık, lezzetli mönüleriyle müdavimlerini yaratırken, uyguladığı fiyat politikasıyla 'da lezzet adreslerinin çok pahalı oldukları yönündeki algıyı da kırmayı başardı. Club Baba'yı Alaçatı'nın en gözde mekanlarından biri olduğu için tercih ettiklerini belirten İşletme Ortağı Melih Duralı, Baba Balık'ın Alaçatı'da fark yarattığını söyledi.
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‘Alaçatı pahalı’ algısını kırdılar
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