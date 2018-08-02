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Egeli ihracatçılardan güçbirliği

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Egeli ihracatçılardan güçbirliği
TÜRKIYE'DE ihracatın basladığı yer olan Ege İhracatçı Birlikleri, ülke ihracatına sağladığı yıllık 13 milyar dolarlık katkıyı arttırmak için güçbirliğine gitti. çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği Yönetim Kurulları ilk kez bir araya geldi. EİB Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'nda konusan EİB Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, EİB Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerinin hayat bulacağı, "Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı"nın ilk kez düzenlendiğini bundan sonraki süreçte periyodik hale geleceğini kaydetti.
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Egeli ihracatçılardan güçbirliği
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