Egeli ihracatçılardan güçbirliği

TÜRKIYE'DE
ihracatın basladığı yer olan Ege İhracatçı Birlikleri, ülke ihracatına sağladığı yıllık 13 milyar dolarlık katkıyı arttırmak için güçbirliğine gitti. EİB
çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği Yönetim Kurulları ilk kez bir araya geldi. EİB Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'nda konusan EİB Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, EİB Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerinin hayat bulacağı, "Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı"nın ilk kez düzenlendiğini bundan sonraki süreçte periyodik hale geleceğini kaydetti.