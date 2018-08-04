Damattan online ödeme kolaylığı

Denizli
'de
yaşayan, ses mühendisi ve gazeteci Atanail Altınoluk (27), 31 Ağustos'taki düğünü öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Altınoluk, sitede, düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için güncel altın fiyatlarının yer aldığı, kredi kartından 9 taksite kadar ödemeyle takı takılması sağlanan linke de yer verdi. Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan Atanail Altınoluk, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Örf, adet, geleneklerimize göre davetiyeleri zaten dağıtıyoruz. Ancak böyle bir internet sitesi de kurarak, hem farkındalık yaratmak istedim. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp, alabilecek, izleyebilecek" dedi.