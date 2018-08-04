Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Damattan online ödeme kolaylığı

Damattan online ödeme kolaylığı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Damattan online ödeme kolaylığı
'de yaşayan, ses mühendisi ve gazeteci Atanail Altınoluk (27), 31 Ağustos'taki düğünü öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Altınoluk, sitede, düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için güncel altın fiyatlarının yer aldığı, kredi kartından 9 taksite kadar ödemeyle takı takılması sağlanan linke de yer verdi. Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan Atanail Altınoluk, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Örf, adet, geleneklerimize göre davetiyeleri zaten dağıtıyoruz. Ancak böyle bir internet sitesi de kurarak, hem farkındalık yaratmak istedim. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp, alabilecek, izleyebilecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Damattan online ödeme kolaylığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN