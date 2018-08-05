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lar danayı arabaya sığdırdı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Hırsızlar danayı arabaya sığdırdı
KURBAN Bayramına az bir süre kala hayvan ları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kemalpaşa'da, meydana gelen olayda İzmir- Uşak yolunda gece geç saatlerde uygulama yapan polis ekipleri Turgutlu yönünden gelen bir otomobilin plakalarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine söz konusu aracı durduran ekipler, üç kişinin içinde olduğu aracı aramaya başladı. Üç şahısta, aramalar sırasında aşağıya indirildi. Ekiplerin arama yaptığı esnada ise otomobil sürücüsü hızla uygulama noktasından yaya olarak kaçtı. Diğer iki kişide kaçma şüphesiyle hemen gözaltına alındı. Ekipler yaptığı arama sırısında 400 kiloluk bir dananın üzerine battaniye örtülü şekilde aracın arka bölümüne sığdırıldığını görünce gözlerine inanamadı. Uygulama noktasına çağrılan iş makinesi yardımıyla dana araçtan çıkarıldı. Alınan bilgiye göre ise otomobilin içerisinden çıkan dananın, Turgutlu'da hayvan pazarından çalınan dana olduğu iddia edildi. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Hırsızlar danayı arabaya sığdırdı
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