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Amatör sporcular havuzda eğlendi

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Amatör sporcular havuzda eğlendi
Yıllardır binlerce çocuğu havuzla buluşturan , bu kapsamda ilçe sahilinde bulunan yüzme havuzunda 5-6 yaş arasındaki çocuklara bu yıl da haftanın iki günü bir saat eğitimle yüzme dersi vermeye devam ediyor. Binlerce çocuğun yüzme öğrendiği havuzdan Bayraklı'da spor yapan amatör spor kulüpleri de faydalanıyor. Çoğunluğu futbol okullarına katılan genç sporculardan oluşan öğrenciler havuzda keyifli anlar yaşadı. Sıcak yaz günlerinde kimi zaman çift idman yaparak sezona hazırlanan sporcular havuzun serin suyunda eğlenceli bir gün geçirdi. Hafta içi öğrencilere eğitim verilen Bayraklı Belediyesi yüzme havuzundan cumartesi- pazar günleri 08.30- 10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar yararlanabiliyor. Havuzda 8 eğitmen, 2 de cankurtaran görev yapıyor.
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Amatör sporcular havuzda eğlendi
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