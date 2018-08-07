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Yetenekli parmakları ile gururumuz oldu

YÜSEM öğrencisi 13 yaşındaki , İtalya’da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda dereceye girdi. Genç piyanist, kendi yaş grubunda ikinci oldu

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Yetenekli parmakları ile gururumuz oldu
Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi öğrencisi 13 yaşındaki , uluslararası büyük bir başarıya imza attı.Genç piyanist Ilgaz Tuncalı, italya'da düzenlenen 4. tadini Uluslararası Piyano yarışmasında ülkemizi temsil etti. 11-13 yaş kategorisinde yarışan Tuncalı, piyanodaki performansıyla ikincilik ödülünün sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi olan Tuncalı'nın piyanoya 3 yıl önce başladığı ve kısa sürede başarılara imza attığı belirtildi. Kazandığı başarıdan dolayı Tuncalı ile gurur duyduklarını belirten Yaşar Üniversitesi'nin açıklamasının devamında aynı zamanda Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezinde de müzik eğitimi alan genç yeteneğin dünyaca ünlü piyanist ile atölye çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde üstün performans başarı ve mansiyon ödülleri aldığını vurgulayan Ilgaz Tuncalı, "Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup 'İstikbal Göklerdedir' ilkesi ile ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.
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