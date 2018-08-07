Yetenekli parmakları ile gururumuz oldu

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi
öğrencisi 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı
, uluslararası büyük bir başarıya imza attı.Genç piyanist Ilgaz Tuncalı, italya'da düzenlenen 4. tadini Uluslararası Piyano yarışmasında ülkemizi temsil etti. 11-13 yaş kategorisinde yarışan Tuncalı, piyanodaki performansıyla ikincilik ödülünün sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi olan Tuncalı'nın piyanoya 3 yıl önce başladığı ve kısa sürede başarılara imza attığı belirtildi. Kazandığı başarıdan dolayı Tuncalı ile gurur duyduklarını belirten Yaşar Üniversitesi'nin açıklamasının devamında aynı zamanda Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezinde de müzik eğitimi alan genç yeteneğin dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay
ile atölye çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde üstün performans başarı ve mansiyon ödülleri aldığını vurgulayan Ilgaz Tuncalı, "Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup 'İstikbal Göklerdedir' ilkesi ile ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.