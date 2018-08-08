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Akhisar’a gelen golcüler parlıyor

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Akhisar’a gelen golcüler parlıyor
Türkiye Kupası şampiyonluğundan sonra yine bir ilki başarıp Konya'da lig şampiyonu Galatasaray'ı yenerek 'yı kazanan Akhisarspor, son yıllarda golcüleri parlattı. 'de 7'nci sezonunu geçirmeye hazırlanan Akhisar, farklı dönemlerde forma giyen Theofanis Gekas, Oumar Niasse, Hugo Rodallega, Ricardo Vaz Te gibi isimlerden sonra Yevhen Seleznyov'dan da maksimum faydayı aldı. Akhisaspor'un lige çıktığı ilk yıl Geka attığı gollerle takımının lige tutunmasını sağladı. Sonraki sezonlarda Niasse, Rodallega, Vaz Te gibi isimleri kadrosuna kattı. Bu isimleri ciddi bonservis bedelleriyle satan Akhisarspor'da Seleznyov attığı gollerle 2 kupa kaldırdı.
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Akhisar’a gelen golcüler parlıyor
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