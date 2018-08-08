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teşkilat ile buluştu

li Çankırı, “İzmir’in hak ettiği AK Parti belediyeciliği için sahada durmadan çalışmalıyız

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Bölünmez Çankırı teşkilat ile buluştu
İzmir Milletvekili Ceyda , hizmete açıldığı ilk günde Urla Devlet Hastanesi Güzelbahçe Polikliniği'ni ziyaret etti. 10 uzmanlık dalında sağlık hizmetinin olduğu poliklinikte günde 500 hastaya hizmet edilebileceğini ifade eden Bölünmez Çankırı, "Hizmete alınan Güzelbahçe Polikliniği ile bölgede önemli bir sağlık sorununu çözüme kavuşturduk" diye konuştu. Daha sonrasında teşkilat ile bir araya gelen Bölünmez Çankırı, 2019 yerel seçim çalışmalarına katıldı. Önlerinde yeteri kadar zamanın olduğunu ve teşkilat olarak çok sıkı çalışmaları gerektiğinin altını çizen Bölünmez Çankırı, "4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız 'ın da katılımı ile Merkez Kadın Kolları Kongresi'ni coşku içinde gerçekleştirdik. Liderimizin de o gün işaret ettiği gibi yerel seçimlerin startını kadınların kongresinde verdik. Bundan sonra her bir teşkilat mensubunun en az liderimiz kadar çalışması gerekiyor. İzmir'in hak ettiği AK Belediyecilik için sahada durmadan yorulmadan çalışmalıyız" dedi.
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Bölünmez Çankırı teşkilat ile buluştu
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