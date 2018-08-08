Bölünmez Çankırı teşkilat ile buluştu

Ak Parti
İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, hizmete açıldığı ilk günde Urla Devlet Hastanesi Güzelbahçe Polikliniği'ni ziyaret etti. 10 uzmanlık dalında sağlık hizmetinin olduğu poliklinikte günde 500 hastaya hizmet edilebileceğini ifade eden Bölünmez Çankırı, "Hizmete alınan Güzelbahçe Polikliniği ile bölgede önemli bir sağlık sorununu çözüme kavuşturduk" diye konuştu. Daha sonrasında teşkilat ile bir araya gelen Bölünmez Çankırı, 2019 yerel seçim çalışmalarına katıldı. Önlerinde yeteri kadar zamanın olduğunu ve teşkilat olarak çok sıkı çalışmaları gerektiğinin altını çizen Bölünmez Çankırı, "4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katılımı ile Merkez Kadın Kolları Kongresi'ni coşku içinde gerçekleştirdik. Liderimizin de o gün işaret ettiği gibi yerel seçimlerin startını kadınların kongresinde verdik. Bundan sonra her bir teşkilat mensubunun en az liderimiz kadar çalışması gerekiyor. İzmir'in hak ettiği AK Belediyecilik için sahada durmadan yorulmadan çalışmalıyız" dedi.