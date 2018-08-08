Millet Bahçesi için geri sayım başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan genel seçim öncesindeki vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde hizmete açılacak. Kemalpaşa Belediyesi'nin 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı. Yakın zamanda tamamlanarak, açılması beklenen, daha önce bataklık olan bölge, yapılan çalışmalarla bahçeye dönüştürüldü. Yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere bulunuyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adının verildiği parkta ayrıca Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü'nün maketlerinin bulunduğu alan ile parkın ortasında görkemli cami olacak. 'Millet Bahçesi'ndeki gölette yer alacak Osmanlı Dönemi'nin saltanat kayıklarının ise büyük ilgi görmesi bekleniyor. Olta balıkçılığı yapanlar için gölete balık da bırakıldı. YILDIRIM'A sürpriz Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Arif Uğurlu, "İlçemiz kültürüne, ekonomik ve sosyal yaşamına uygun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bu proje ile İzmir'i Kemalpaşa'ya taşımayı planlıyoruz. Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan projede yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolu, 'miniatürk', iskeleler, çocuk oyun alanları, açık hava gösteri alanı, cami, balık restoran ve büfeler yer alacak" dedi. Saltanat kayığına binen Başkan Uğurlu, "Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp, gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. Buraya TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismini vermeyi kararlaştırdık. Açılışta kendisine bir sürprizimiz de olacak" dedi.

ARİF UĞURLU