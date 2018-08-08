Yaşarlı girişimcilere iki ödül birden

Yaşar
Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'da girişimci genç akademisyenler ve öğrencilerince hayata geçirilen "UniverList.com", Teknopark İzmir
tarafından düzenlenen en iyi startup'ların yarıştığı teknoloji kampı Tech'n Roll'da iki ödül birden kazandı. Türkiye
'deki ve dünyadaki üniversiteleri, eğitim olanaklarını tek tuşla öğrencilerin önüne getiren UniverList, İzmir Ticaret Odası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı ödüllerini almayı başardı. Bölüm, üniversite, lisans, yüksek lisans
, doktora programları aramanın oldukça sıkıntı verici olduğunu, bu nedenle hızlıca tek bir yerden inceleyip başvurabileceğiniz bir platform oluşturduklarını belirten Murat Ödemiş, "Hedefimiz, sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki üniversite ve bölümlere, lisans ve yüksek lisans programlarına tek tıkla adayları ulaştırmak. Aldığımız bu ödüller de bu yolda bizim en büyük moral kaynağımız oluyor" dedi.