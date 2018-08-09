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Altınordu Enes’i renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Altınordu Enes’i renklerine bağladı
Boluspor'dan ve Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı da renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendiren Altınordu, Ankaargücü'nden Enes Kubat ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahanın sağında forma giyen 24 yaşındaki Enes Kubat, bugüne kadar Osmanlıspor, Ankaragücü, Göztepe ve Kartalspor formaları giydi. Göztepe ile 2014-2015 sezonunda 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Enes Kubat, geçen yıl 'e çıkan Ankaragücü'nde 1'i olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Kariyerinde 4 Süper Lig, 31 Birinci Lig, 95 2. Lig maçı bulunan Enes Kubat, çeşitli kategorilerde 78 kez gol sevinci yaşadı.
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Altınordu Enes’i renklerine bağladı
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