Altınordu Enes’i renklerine bağladı

Boluspor'dan Sefa Yılmaz
ve Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı da renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendiren Altınordu, Ankaargücü'nden Enes Kubat ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahanın sağında forma giyen 24 yaşındaki Enes Kubat, bugüne kadar Osmanlıspor, Ankaragücü, Göztepe ve Kartalspor formaları giydi. Göztepe ile 2014-2015 sezonunda 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Enes Kubat, geçen yıl Süper Lig
'e çıkan Ankaragücü'nde 1'i Ziraat Türkiye Kupası
olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Kariyerinde 4 Süper Lig, 31 Birinci Lig, 95 2. Lig maçı bulunan Enes Kubat, çeşitli kategorilerde 78 kez gol sevinci yaşadı.