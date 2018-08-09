Avcı: Takım ümit veriyor

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sezonluk aranın ardından Spor Toto
1. Lig'de boy göstermeye hazırlanan Altay'da bu sezon göreve gelen Teknik Direktör
Mustafa Alper Avcı, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Avcı, "2009 yılında Altay'da çalışmıştım. Buraya teknik direktör olarak geri dönmek benim için büyük bir şans. Sorumluluğumun farkındayım" dedi. Kamp döneminin kendileri için oldukça olumlu geçtiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Erzurum
ve Afyon'da iki kamp yaptıktan sonra TSYD Ege Dostluk Kupası'nda mücadele verdik. Oyuncuların sahaya yansıttığı o coşku bizi çok mutlu etti. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında çalıştıklarımız sahaya iyi yansıttık. Gelecek adına ümitliyim" dedi.