İnşaatta merdiven çöktü: 1 işçi öldü

İzmir
'ın
Torbalı İlçesi'nde meydana gelen olayda tek katlı bir otopark inşaatında çalışan işçilerden Mehmet Gündüzeli (53), dün sabah saatlerinde merdivendeki beton kalıplarını sökmeye başladı. Bu sırada 20 basamaklı merdiven bir anda çöktü. Gündüzeli, tonlarca betonunun altında kaldı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis, AKS
110 ve polise bildirdi. AKS 110 ekipleri, üzerindeki betonları kaldırdığı Gündüzeli'yi ağır yaralı olarak kurtardı.Hastaneye kaldırılan
Gündüzeli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.