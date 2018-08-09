Kiraz’da köylüler eşekle su taşıyor

izmıir'in Kiraz İlçesi'nde su çilesi yaşanıyor. 300 hanenin yaşadığı Çayağzı Mahallesi'nde 12 sokağa 2 aydır su verilmiyor. Yazın ortasında susuz kalan vatandaşlar, dertlerini yetkililere anlatmasına rağmen sorunun bir türlü çözüme kavuşamadığını belirtti. Çayağzı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kaymak, "Çayağzı Mahallesi'nde 12 sokağımıza su verilemiyor. Hatta bazı sokaklarda 3 aydır, bazılarında 6 aydır su yok. 4 mahallede su yetersiz olduğundan dolayı, İZSU'ya dilekçe verdik. Hala kuyu açmalarını bekliyoruz. Muhtarlıktan istifa etme noktasına geldim. Köylümün yardımıyla şahsım adına kuyu açıp sondaj pompası çakıp İZSU'ya hibe ettik" dedi.

İŞİ GÜCÜ BIRAKTIK

Mağdur vatandaşlardan Bilal Kiraz, "300 haneli köyümüz susuz. Hiç kimse ilgilenmiyor. Bizim bu rezilliğimizi herkes duysun" derken, Musa Akyay da "Aşağı yukarı 3 aydır su çekiyorum. İhtiyaçlarımızı çeşmeden su taşıyarak gidermeye çalışıyoruz. 3 aydır çamaşırımız doğru dürüst yıkanmıyor" diye isyan etti. Eşekler sayesinde evlerine su götürebildiklerini belirten Mehmet Kiraz ise, "Herkesin bilgisi olmasına rağmen kimse ilgilenmiyor. Eşekle su çekiyoruz. Lütfen çözüm üretmesini istiyoruz" dedi.