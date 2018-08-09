Otomotiv devinde bir Türk mühendis

Yaşar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2008 yılında mezun olan Ferhat Karaağaç, 2010 yılında ağ ve sistem yöneticisi olarak başladığı Mercedes Benz
firmasında 7 yılın ardından geliştirdiği projeler ve gösterdiği başarı sayesinde önemli başarılar kat etti. Karaağaç, dünya devi merkezin ana merkezi Almanya Stuttgart'taki yerde çalışması için teklif aldı. Karaağaç, ocak ayından itibaren bu merkezde dünya ülkeleri için yeni teknoloji satış sistemi projesinde, bilgi teknolojileri çözüm mimarı olarak çalışmaya başladı. Karaağaç, "2008'de mezun olduktan sonra, askerliğimi tamamladım. 2010 yılında Mercedes Benz Türk firmasına ağ ve sistem yöneticisi olarak işe başladım" dedi.