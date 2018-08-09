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devinde bir Türk mühendis

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Otomotiv devinde bir Türk mühendis
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2008 yılında mezun olan Ferhat Karaağaç, 2010 yılında ağ ve sistem yöneticisi olarak başladığı firmasında 7 yılın ardından geliştirdiği projeler ve gösterdiği başarı sayesinde önemli başarılar kat etti. Karaağaç, dünya devi merkezin ana merkezi Almanya Stuttgart'taki yerde çalışması için teklif aldı. Karaağaç, ocak ayından itibaren bu merkezde dünya ülkeleri için yeni teknoloji satış sistemi projesinde, bilgi teknolojileri çözüm mimarı olarak çalışmaya başladı. Karaağaç, "2008'de mezun olduktan sonra, askerliğimi tamamladım. 2010 yılında Mercedes Benz Türk firmasına ağ ve sistem yöneticisi olarak işe başladım" dedi.
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Otomotiv devinde bir Türk mühendis
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