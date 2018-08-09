Yeşildere’de kurban pazarına izin yok

Konak Kaymakamı Mehmet Eriş'in başkanlığında toplanan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban satışları için yapılan başvuruları değerlendirdi. Komisyon eski bit pazarı olarak bilinen ve kent merkezine yakın konumu nedeniyle tercih edilen Yeşildere semtindeki alan için yapılan kurban kesim ve satış yeri talebine de olumsuz yanıt verdi. Önceki yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki illerden gelen satıcıları ağırlayan bölgeye, bu yıl izin çıkmadı. Komisyon, kullanılmak istenen yerin, tapu kayıtlarına göre hisseli olduğunu, hissedarlardan bir kısmı ile sözleşme yapıldığını, mülk sahiplerinin çoğunluğu ile sözleşme imzalanmadığını, yapılan sözleşmelerin de eksik olduğunu belirtti. Hissedarların tamamından izin veya muvafakatname alınması gerektiği vurgulanarak, kurban satış ve kesim yerinde bir bütünlük oluşmadığı kararına varıldı. Komisyon ayrıca bir vatandaşın, Zeytinlik Mahallesi 1140 sokakta bulunan arsanın, kurban satış ve kesim yeri olarak kullanılması talebini meskûn mahal olması nedeniyle reddetti. Komisyondan Halkapınar Mahallesi için de olumsuz yönde karar çıktı.

SATIŞ YASAĞI GELDİ

Komisyon, Konak sınırları içerisinde herhangi bir kurban satış yeri belirlemedi. Komisyon üyelerince oy çokluğu ile alınan karar, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bildirildi. Alınan karara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken, Konak Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle Yeşildere'de nöbete başladı. Karardan haberi olmayan ve alanda kurban satışı için hazırlıklara başlayan bazı esnaf, zabıta ekiplerince uyarıldı.