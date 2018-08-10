08.08.18 çılgınlığı

DÜNYA evine girmek isteyen çiftler 08.08.18'i fırsat bilerek evlendirme daireleri koştu. Nikahlarını hatırda kalıcı bir güne denk getirmek adına Uşak
Belediyesi'ne yoğun talepte bulundu. Yoğun talebi geri çevirmeyen ve bu özel günde evlenmek isteyen bütün çiftlere farklı saatlerde randevu veren Uşak Belediyesi Evlendirme Dairesi, sabahın erken saatlerinde nikah merasimleri için beklemeye başlayan çiftlerle ve misafirleriyle doldu. Toplamda 25 çift özel tarihi yakalamak adına aylar öncesinden gün aldı ve bugünse dünya evine girmek üzere imzalarını attı.