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Dokuz Eylül’de tercih günleri

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Dokuz Eylül’de tercih günleri
DOKUZ Eylül Üniversitesi () tarafından düzenlenen 'Üniversitem Dokuz Eylül-Tercih Günleri' dün itibariyle başladı. bugün ve yarın DESEM'de gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili açıklamada bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. , kariyer yolculuğunda doğru ve bilinçli başlangıçlar yapmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. Rektör Hotar, Dokuz Eylül'ün evrensel ve nitelikli bilim anlayışı, ulusal ve uluslararası başarıları, muazzam sosyal ve kültür imkanları, barınma ve değişim programları, burs olanakları ile öğrencilerine en üst düzeyde eğitim sunduğunu ifade etti.
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Dokuz Eylül’de tercih günleri
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