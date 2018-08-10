EİB ve MÜSİAD güçlerını bırleştırecek

MÜSİAD
ile Ege İhracatçı Birlikleri, MÜSİAD İzmir Şubesi
'nin ihracatçı üye sayısını artırmak için güçlerini birleştirme kararı aldı. MÜSİAD İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu ile birlikte Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'yi ziyaret eden MÜSİ- AD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD üyelerinden henüz ihracat yapmayanların ihracatçı olması için işbirliği teklifinde bulundu. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iç piyasada ticaret yapmayı paranın bir cepten diğerine geçmesi olarak tarif etti. Eskinazi, "İhracat yaparsak toplumda refahı arttırırız. Bunun için ihracatçı sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bugün 71 bin olan ihracatçı sayımızı 2023 yılında 125 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İzmir'deki ihracatçı sayısını arttırmak için MÜSİAD ile her konuda işbirliğine hazırız. EİB uzmanlarımız MÜSİAD üyelerine ihracatta devlet yardımları eğitimi verebilir. Ege İhracatçı Birlikleri'nin bilgi birikiminden istifade edin" dedi.